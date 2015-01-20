Написать статью

Добрый день,требуется наполнять два сайта про охоту и рыбалку на постоянной основе (сайты на ДЛЕ).Рерайт 30 р/1000 зн без пробелов. Лучше всего если вы увлекаетесь охотой и рыбалкой и знаете про что писать. ТЗ по текстам простое: 1.требуется ...