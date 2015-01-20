Отрерайтить тексты.

КопирайтингЗакрыт48 заявок578 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать рерайт всех товаров с этих двух сайтов.

http://japan-good.ru

http://vladbad.ru

Работы много, поэтому дорогие расценки не потяну.

Плачу 40-50 рублей за 1000 знаков б/п.

P.S. Если ваше расценки выше, не пишите сюда, дабы не нарваться на грубость.

9 лет назад
dramuha
Роман 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Составитель ТЗ для женского сайта

    На постоянную работу требуется составитель ТЗ для статей для сайта женской тематики. Обязательные требования: опыт работы в составлении ТЗ для статей Знание женской тематики Умение работать с вордстат (сбор поисковых фраз и проверка частотности) Умение работать с ...

    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайтер на туристическую тематику

    Добрый день! Нужен хороший копирайтер для рерайта текстов на тематику туризма и путешествий. ТЗ и требования будут предоставлены. Сейчас обороты не максимальные, потребуется до 50 текстов в месяц. Размер одной статьи примерно 6к символов. Стоимость 1к ...

    Копирайтинг159 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Внесение объектов в авито(15-20 дней в неделю)

    $10

    Вам необходимо зарегистрировать свой аккаунт в авито и добавлять новые объекты. Не более 15-20 в день. Лучше делать перерывы, не добавлять постоянно непрерывно. Берите объекты с центра города(кольцо) и голубую, синию и красную ветки. Объекты добавляем ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Тексты по тематике туризм.

    $300

    Нужны тексты по тематике туризм. Рерат без исходников. Главное - грамотность, умение излагать простым и доступным языком. Тема простая, нужно лишь усердие и внимательность. 40 р за 1000 можно выбрать нескольких исполнителей

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написание текстов

    нужно заполнить пустые разделы форума рекламно-информационными постами с тематическими фотками. По объему: в пределах 2 тыс.знаков без пробелов + 6 фоток на один пост. В одном сообщении на форуме можно разместить не больше 3 фоток, ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статья на тему "Выплата сотрудникам МВД на покупку жилья"

    $15

    Здравствуйте, задание очень простое: необходимо написать статью на тему "единовременная выплата сотрудникам мвд на покупку жилья" с использованием ключевых слов (вышлем исполнителю) на несколько тысяч символов (примерный объем тоже в личной переписке). Требования: Интересный стиль изложения БЕЗ ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Тексты на сайт

    Ищется качественный копирайтер из Харькова для написания текстов для сайта по трудоустройству за границей. Требуется личная встреча с заказчиком.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Статья на тему "дачная амнистия"

    $15

    Задание очень простое: необходимо написать статью на тему "дачная амнистия" в свете последних новостей (сроки действия, возможность продления и т.д., конечно не забыв раскрыть саму суть закона). В тексте необходимо будет указать определенные ключевые слова ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад