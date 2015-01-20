Отрерайтить тексты.

Вам необходимо зарегистрировать свой аккаунт в авито и добавлять новые объекты. Не более 15-20 в день. Лучше делать перерывы, не добавлять постоянно непрерывно. Берите объекты с центра города(кольцо) и голубую, синию и красную ветки. Объекты добавляем ...