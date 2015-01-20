Отрерайтить тексты.

На постоянную работу требуется составитель ТЗ для статей для сайта женской тематики. Обязательные требования: опыт работы в составлении ТЗ для статей Знание женской тематики Умение работать с вордстат (сбор поисковых фраз и проверка частотности) Умение работать с ...
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Нужно сделать рерайт всех товаров с этих двух сайтов.
Работы много, поэтому дорогие расценки не потяну.
Плачу 40-50 рублей за 1000 знаков б/п.
P.S. Если ваше расценки выше, не пишите сюда, дабы не нарваться на грубость.
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