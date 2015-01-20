Написать описания в карточки заказа

Добрый день.

Есть сайт по выполнению контрольных, рефератов и курсовых на заказ. Надо писать описания в карточки заказ. Якобы человеку нужна курсовая и он в описании просит написать работу с приблизительна такими-то требования ...

Например, как это реализовано тут - http://author24.ru/lenta/424396/

Я буду давать названия заказов, например "решить интегралы, управление персоналом диплом, маркетинговые исследования курсовая", а вы будете писать подходящие описания к заказам, как якобы студент просит написать именно такую работу.

Требования:

- Описания по 500 знаков б.п.

- Уникальность от 80%