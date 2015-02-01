Необходимо написать программу. Описание/ТЗ в переписке (в приложении)
- $800Системное программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $800
Необходимо написать программу. Переписка/ТЗ в прикрепленном файлеСистемное программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $1000
Плоский дизайн JobiMobi.comЗавершен9 лет назад
- $500
Плоский и удобный дизайн https://www.elance.com/q/find-freelancers http://www.papaki.gr/ По стилям мне нравится шаблон http://demo.rockettheme.com/live/joomla/anacron/ но я бы его доработал, расставляя грамотно акценты и обеспечивая читабельность как на этом примере http://alexeybychkov.com/#http://alexeybychkov.com/portfolio/hammer-of-thor/?fp=2440Завершен7 лет назад
- $50
Дизайн главной страницыЗавершен9 лет назад
- $14
Интересная и увлекательная статья о ситуации на рынке недвижимости Болгарии, особенности покупки недвижимости, сведения о ликвидности тех или иных объектов. Можно приводить графики и статистику, истории покупателей или советы профессионалов, опираясь на законы и т.д. Ключевые слова: Недвижимость ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $1000
Создание дизайна для сайта GoOpti.ru. Сайт представляет собой каталог компаний и объектов недвижимости, предлагаемых на продажу или в аренду в 27 странах мира. Сервис позволяет удобно и быстро подобрать подходящий объект недвижимости, а также компанию, ...Завершен9 лет назад