F3box

Дмитрий Карачун F3box

 
41 годРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$800
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
plasma
52 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$800
10 баллов
5 лет назад
Создать программу
Проект был непростой, но, благодаря готовности Дмитрия к сотрудничеству и заинтересованности в результате, пониманию сложностей реальной разработки и внедрения, личному участию в тестировании, проект удалось довести до релиза. Рекомендую Дмитрия как ответственного заказчика.
Константин отлично разбирается в том что он делает, вникает в каждую деталь проекта, одним словом - Профессионал! Всем рекомендую!
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pixelseo_ua
Андрей 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$500
10 баллов
6 лет назад
Дизайн для сайта JobiMobi.com
Все отлично! С удовольствием продолжу сотрудничество!
V
Ответный отзыв
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
месяц назад
$1000
10 баллов
9 лет назад
Биржа работы JobiMobi.com - Создание дизайна сайта
Работаю с Дмитрием 2 раз и 2 раз очень довольна:) Замечательный человек с очень интересными проектами. Желаю вам, Дмитрий, процветания вашему бизнесу! СПАСИБО! И до новых проектов.
Проект сложный, но мы его победили! Дизайн отличный, Серафима, большое спасибо!
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Anna_B
Анна 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$14
10 баллов
9 лет назад
Недвижимость в Болгарии ещё в цене. Квартиры дорожают, дома дешевеют
Все хорошо, продолжаем работать.
Отличная работа, большое спасибо
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alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта
Мои рекомендации Дмитрию! Очень приятный в общении заказчик, постоянно на связи.
Всё сделано как договорились. Рекомендую!
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