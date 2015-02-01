Здравствуйте! Необходим дизайн группы в ВК. Группа будет представлять товары оффлайн магазина в виде фоток и описания. Необходима обложка к этой группе. Тематика магазина: одежда в стиле милитари. Уважаемые фрилансеры, необходим человек с опытом подобной работы. Просьба скидывать примеры ...