Дизайн группы Вконтакте для магазина

$20
Дизайн сайтовЗавершен14 заявок260 просмотров
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Здравствуйте!

Необходим дизайн группы в ВК.

Группа будет представлять товары оффлайн магазина в виде фоток и описания. Необходима обложка к этой группе.

Тематика магазина: одежда в стиле милитари.

Уважаемые фрилансеры, необходим человек с опытом подобной работы. Просьба скидывать примеры работ. Всем спасибо.

9 лет назад
antinonc
Николай 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
17 отзывов
Выбранный исполнитель
Juicy-ART
28 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 часов назад
9 лет назад
$21
1 день
Андрей, хороший исполнитель. Надеюсь, что в будущем посотрудничаем с ним по более серьезным проектам.
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