Дизайн ЛендингПейдж ( Landing page )

Сайт ChinaTuning.ru продажа автозапчастей Шаблон и нужно настроить цвета категорий кнопок,шрифты,стили Модуль управления шаблоном есть
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