Создание дизайна для сайта GoOpti.ru

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка133 просмотра

Создание дизайна для сайта GoOpti.ru.

Сайт представляет собой каталог компаний и объектов недвижимости, предлагаемых на продажу или в аренду в 27 странах мира. Сервис позволяет удобно и быстро подобрать подходящий объект недвижимости, а также компанию, риелтора или адвоката в быбранной стране.

Собственники и агентства недвижимости имеют возможность добавлять информацию о своей компании, а также продаваемые объекты недвижимости в каталог GoOpti.ru абсолютно бесплатно.

Дизайн сайта:

Полуплоский, стильный, функциональный дизайн, с акцентами на фильтр поиска, добавление объекта или компании, ТОП обектов недвижимости.

Предпочтителен белый или светлый фон.

11 лет назад
F3box
42 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
$1000
14 дней
Я дизайн оценил, надеюсь, что его так же оценят пользователи сайта... :-) Работой доволен. Рекомендую!
Дмитрий - хороший, порядочный заказчик! Работа с ним - залог успеха. Спасибо за проект и до новых встреч!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад

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