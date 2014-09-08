Создание дизайна для сайта GoOpti.ru.

Сайт представляет собой каталог компаний и объектов недвижимости, предлагаемых на продажу или в аренду в 27 странах мира. Сервис позволяет удобно и быстро подобрать подходящий объект недвижимости, а также компанию, риелтора или адвоката в быбранной стране.

Собственники и агентства недвижимости имеют возможность добавлять информацию о своей компании, а также продаваемые объекты недвижимости в каталог GoOpti.ru абсолютно бесплатно.

Дизайн сайта:

Полуплоский, стильный, функциональный дизайн, с акцентами на фильтр поиска, добавление объекта или компании, ТОП обектов недвижимости.

Предпочтителен белый или светлый фон.