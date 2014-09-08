Добрый день! Хотим изменить немного дизайн сайта. Нужно нарисовать только фон для сайта (то что находится за границами основного контента). Ссылка на сайт в прикрепленном файле. Пишите ваши цены. ...
Создание дизайна для сайта GoOpti.ru
Создание дизайна для сайта GoOpti.ru.
Сайт представляет собой каталог компаний и объектов недвижимости, предлагаемых на продажу или в аренду в 27 странах мира. Сервис позволяет удобно и быстро подобрать подходящий объект недвижимости, а также компанию, риелтора или адвоката в быбранной стране.
Собственники и агентства недвижимости имеют возможность добавлять информацию о своей компании, а также продаваемые объекты недвижимости в каталог GoOpti.ru абсолютно бесплатно.
Дизайн сайта:
Полуплоский, стильный, функциональный дизайн, с акцентами на фильтр поиска, добавление объекта или компании, ТОП обектов недвижимости.
Предпочтителен белый или светлый фон.
Выбранный исполнитель
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