Добрый день, нам нужно презентовать шаблон письма для тендера. Фирменный стиль ОК можно посмотреть на сайте и в каталоге. http://www.okmarket.ru/customers/catalogs/view/3990/ Шаблон должен быть структурно как https://www.dropbox.com/s/galrves8yuuvztw/eldomail.eml ...
Инфографик, графический дизайнер
В комманду на постоянное сотрудничество ищем специалиста по визуализации данных, для офрмления данных для статей на сайт (графиков таблиц или схем)
Основная цель в будущей работе это то чтоб сделать данные более понятными, интересными ну и привлечь внимание посетителя сайта.
В итоговой работе оценивается:
— логичность подачи
— понятность (доходчивость)
— привлечение внимания к визуализированным данным
— сроки реализации заданий
оплата сдельная, обсуждается. работа постоянная.
немного информации по теме визуализации данных: http://www.slideshare.net/geeks_lab/ss-33796326
есть примеры реализации подобного - присылайте с указанием задания которое было изначально поставлено. Если нет - выполните задание или объясните почему стоит выбрать именно вас :)
Выполненное задание (задание в приложении) либо ваши предложения по сотрудничеству присылайте в заявках.
Заявки фрилансеров
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