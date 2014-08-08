Инфографик, графический дизайнер

В комманду на постоянное сотрудничество ищем специалиста по визуализации данных, для офрмления данных для статей на сайт (графиков таблиц или схем)

Основная цель в будущей работе это то чтоб сделать данные более понятными, интересными ну и привлечь внимание посетителя сайта.

В итоговой работе оценивается:

— логичность подачи

— понятность (доходчивость)

— привлечение внимания к визуализированным данным

— сроки реализации заданий

оплата сдельная, обсуждается. работа постоянная.

немного информации по теме визуализации данных: http://www.slideshare.net/geeks_lab/ss-33796326

есть примеры реализации подобного - присылайте с указанием задания которое было изначально поставлено. Если нет - выполните задание или объясните почему стоит выбрать именно вас :)

Выполненное задание (задание в приложении) либо ваши предложения по сотрудничеству присылайте в заявках.