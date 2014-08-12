Нарисовать минималистичный дизайн 3 страниц сайта

Здравствуйте!

Нужно нарисовать в PSD макет из 3 страниц сайта в минималистичном стиле, c узкой шапкой и не отвлекающей от контента графикой.

По результатам – заказываю еще партию дизайнов.

Если Вы еще верстаете хорошо – закажу верстку под Wordpress, заработаете больше. Но к верстке будут некоторые особые требования.

Вот примеры сайтов, которые мне нравятся:

Совсем минималистичные:

http://bit.ly/1kqxPHQ

http://bit.ly/1sjnjF8

http://bit.ly/V38Q1n

http://bit.ly/1pFHklK

http://bit.ly/1sjnqAn

http://bit.ly/1ycd5Vh

http://bit.ly/1oiqJWN

Чуть покрасивее:

http://bit.ly/1uu78Tn

http://bit.ly/1qZMxbM

http://bit.ly/1sjo1Ca

Исполнителю дам больше вариантов сайтов. Многие из них имеют схожие черты. Миксуйте элементы дизайна как позволяет полет фантазии, главное чтобы на выходе получился приятный светлый, не отягощенный графикой, минималистичный дизайн с некоторой уникальной изюминкой.

Называйте свои цены и сроки. Оплата - вебмани

Оставляйте контакты, свяжусь с кандидатами после обеда.