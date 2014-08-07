Требуется дизайнер для простых работ

На постоянной основе и с постоянной связью, но не в качестве основной занятости только с нами - требуется дизайнер для несложных работ, по дизайну коллажжей, банеров, шапок сайта, кнопок меню, web-дизайна и других несложных и недорогих работ.

Пишите обязательно в откликах скайп, предложения рассматриваются постоянно и круглосуточно - держите включенным скайп. (24/7)

У кого голосового общения нет - не беспокоить.

Ждем Ваших предложений.