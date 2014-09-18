Дизайн лендинга для полиграфии

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен25 заявок274 просмотра

Здравствуйте!

Нужно отрисовать дизайн леднинга для полиграфии по готовой схеме (moqups)

Особенности:

Нужно разработать 2 стилистических решения:

- Винтажный стиль

Примеры :

http://mokselle-dev.ru/gong_vinil/

http://forefathersgroup.com/

http://www.threepennyeditor.com/

http://www.pointlesscorp.com/

http://fivethirtybrew.com/

- Минималистичный стиль

Работа должна быть выполнена на очень высоком уровне.

Очень важно - соблюдение сроков

Выбирать заказчика буду по портфолио.

Схема еще не утверждена... финальная будет сегодня

11 лет назад
lionstail
Игорь 
34 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

ivanovu4
Роман 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$150
3 дня
Отличная работа! Все выполнено в срок. Задание выполнено на отлично. Все пожелания и правки учтены! Советую всем сотрудничать с Романом!
НЕ СОВЕТУЮ С НИМИ РАБОТАТЬ! 1. Краткая история Договорились на разработку сайта печерской друкарни в двух стилях (один ретро стиль, другой минималистичный). Игорь внес предоплату в размере 30%. Ок, начали работать по набросках. Цитирую "Начинайте рисовать по этому а потом поправим.. Там суть та же остается". Я скинул дизайн. А суть поменялась вкорни! Появилось большое количество правок! Проект был очень срочный и Игорь все время писал, звонил, просил поскорее сделать.. Я написал "мы работаем по недоделаному макету. я понимаю что времени нет, но я все делаю по два раза. с такими правками, я думаю, справедливо будет просить доплату." На что мне ответили "Я тебя очень понимаю. Без четкого ТЗ - результат хз. Но тут очень горят сроки" . Созвонились и договорились о бонусе, что в конце я получу какую-то доплату. Ну ок, назад пути итак нет. Работаю дальше. Потом пошли еще правки, правки, правки, правки... При чем все вносилось в два макета псд! Закончили с дизайном в ретро стиле. Так как проект срочный, нужно было срочно отдать исходник! Тут началась большая афера)))! 2. Большая афера))) По ретро дизайну мы закончили а вот с минималистичный стилем еще нужно было поработать. Но исходник был нужен очень срочно! Мне оплатили еще 30% в замен на исходник дизайна в ретро стиле. Вот тут была моя самая большая ошибка - я оправил один исходник. (Не отдавайте никогда никаких исходников, даже части исходника пока вам не оплатят оговоренную сумму!) Потом мы продолжили работу над другим макетом. Когда правки уже закончились, меня попросили оставить отзыв. "Роман, оставьте, пожалуйста отзыв на веблансере по проекту, мы уже оставили отзыв." Я конечно не согласился - "пока остаток не будет оплачен - я не оставлю отзыв. извините" (хоть что-нибудь я сделал правильно) 3. Маленькая ошибка Я напрасно пробовал дозвонится к Игорю, он все время был занят или в дороге. Новые правки по макету мне кидали уже из другого скайпа - сотрундики Игоря. И ничего что опять появилась целая куча правок, и ничего что структура сайта, меню, блоки - все нужно было менять.. Главной ошибкой был логотип! Меня попросили заменить логотип. Цитирую - "нужно исправить логотип. исправить на ZOOMy." Один из дизайнов печерской друкарни стал макетом ZOOMy! ТО ЕСТЬ ПОД ВИДОМ ПРАВОК МЫ ПЕРЕДЕЛАЛИ МАКЕТ ДЛЯ СОВСЕМ ДРУГОГО ПРОЕКТА! 4. Статистика Работа над всем проектом длилась более 2 месяцев. Разработка первого ретро дизайна 3 дня. Сдача первого макета через 26 дней. Переработка второго макета под другой сайт - еще месяц. Звонки и письма до сдачи макета - несколько в день. Ответы на мои звонки после сдачи первого макета - 0. Правки 100-500 Оплата по проекту 60% 5. Итог ЕСЛИ У ВАС НЕТ ЖЕЛАНИЯ ЧИТАТЬ ВЕСЬ ЭТОТ ТЕКСТ - ПРОЧИТАЙТЕ ТОЛЬКО ЭТОТ АБЗАЦ! ЗАКАЗЧИК НЕ ДЕРЖИТ СЛОВА, ВСЕ ВРЕМЯ БУДЕТ СТАРАТСЯ ВАС НАДУТЬ, НЕ ЗАПЛАТИТЬ! НЕ ЖДИТЕ УВАЖЕНИЯ К СЕБЕ, НЕ ЖДИТЕ ЧТО ВАМ ПЕРЕЗВОНЯТ! НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ДАЖЕ JPG!!!

Заявки фрилансеров

ivanovu4
Роман 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Убрать фон под логотипом

    здравствуйте. мелкая работа. нужно 1 убрать фаон под логотипом (сделать на прозрачном) 2 сделать фон градиентом как на сайте (чтобы у лого не было подложки) http://med1.skort.ru/ собственно вот логотип и видно ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайтов, иконок

    Требуется дизайнер на постоянную или временную удаленную работу (фриланс). Задачи: - отрисовка лого, иконок - редизайны сайтов - дизайн сайтов Оплата сдельная.

    Дизайн сайтов26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно разработать шаблон для DLE

    $100

    Есть android сайт, нужно разработать новый шаблон портального типа. То есть сейчас который стоит - неудобен и некрасив. Нужно его изменить. Желательно сделать похожим на antidroid.ru (своим расположением блоков, к примеру). Так же ...

    AndroidDLE
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется дизайн сайта визитки

    $100

    Добрый день. Рассмотрю опытных бойцов с красивым портфолио. Тематика сайта Компьютерная помощь. Наличие скайпа обязательно. Срок - 2 дня. Структура во вложении. Кол-во: главная, типовая, контакты, форма заказа, 404.

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта визитки

    $500

    Разыскивается дизайнер для создания сайта клуба молодых инвалидов (только дизайн!). Подробное ТЗ, логотип и примеры того, что нравится прикреплены к проекту. Бюджет готовы обсудить, но примеры подобных работ обязательны! Оставляйте, пожалуйста, свои контакты. ...

    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Водяной знак на фото на постоянной основе

    Требуется делать водяной знак и слово акция на наши фото по недвижимости на постоянной основе. Пример https://yadi.sk/d/xVh_KTg1ZCwYq Если можете улучшить будет отлично Описание работы: Вам будут скидывать постоянно ...

    Дизайн сайтов58 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн, верстка

    Нужно доделать имеющийся сайт. Есть движок, макапы страниц, нужен дизайн. Укажите стоимость и время работы.

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Изменить дизайн на сайте портале на joomle 2.5

    $50

    Нужно изменить дизайн на joomle 2.5, сайт портальный, дизайн просто так не встает пишет ошибки оплата по факту работы так как сайт посещаемый, нужно провести изменение дизайна сначала на денвере, когда ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад