Дизайн лендинга для полиграфии

НЕ СОВЕТУЮ С НИМИ РАБОТАТЬ! 1. Краткая история Договорились на разработку сайта печерской друкарни в двух стилях (один ретро стиль, другой минималистичный). Игорь внес предоплату в размере 30%. Ок, начали работать по набросках. Цитирую "Начинайте рисовать по этому а потом поправим.. Там суть та же остается". Я скинул дизайн. А суть поменялась вкорни! Появилось большое количество правок! Проект был очень срочный и Игорь все время писал, звонил, просил поскорее сделать.. Я написал "мы работаем по недоделаному макету. я понимаю что времени нет, но я все делаю по два раза. с такими правками, я думаю, справедливо будет просить доплату." На что мне ответили "Я тебя очень понимаю. Без четкого ТЗ - результат хз. Но тут очень горят сроки" . Созвонились и договорились о бонусе, что в конце я получу какую-то доплату. Ну ок, назад пути итак нет. Работаю дальше. Потом пошли еще правки, правки, правки, правки... При чем все вносилось в два макета псд! Закончили с дизайном в ретро стиле. Так как проект срочный, нужно было срочно отдать исходник! Тут началась большая афера)))! 2. Большая афера))) По ретро дизайну мы закончили а вот с минималистичный стилем еще нужно было поработать. Но исходник был нужен очень срочно! Мне оплатили еще 30% в замен на исходник дизайна в ретро стиле. Вот тут была моя самая большая ошибка - я оправил один исходник. (Не отдавайте никогда никаких исходников, даже части исходника пока вам не оплатят оговоренную сумму!) Потом мы продолжили работу над другим макетом. Когда правки уже закончились, меня попросили оставить отзыв. "Роман, оставьте, пожалуйста отзыв на веблансере по проекту, мы уже оставили отзыв." Я конечно не согласился - "пока остаток не будет оплачен - я не оставлю отзыв. извините" (хоть что-нибудь я сделал правильно) 3. Маленькая ошибка Я напрасно пробовал дозвонится к Игорю, он все время был занят или в дороге. Новые правки по макету мне кидали уже из другого скайпа - сотрундики Игоря. И ничего что опять появилась целая куча правок, и ничего что структура сайта, меню, блоки - все нужно было менять.. Главной ошибкой был логотип! Меня попросили заменить логотип. Цитирую - "нужно исправить логотип. исправить на ZOOMy." Один из дизайнов печерской друкарни стал макетом ZOOMy! ТО ЕСТЬ ПОД ВИДОМ ПРАВОК МЫ ПЕРЕДЕЛАЛИ МАКЕТ ДЛЯ СОВСЕМ ДРУГОГО ПРОЕКТА! 4. Статистика Работа над всем проектом длилась более 2 месяцев. Разработка первого ретро дизайна 3 дня. Сдача первого макета через 26 дней. Переработка второго макета под другой сайт - еще месяц. Звонки и письма до сдачи макета - несколько в день. Ответы на мои звонки после сдачи первого макета - 0. Правки 100-500 Оплата по проекту 60% 5. Итог ЕСЛИ У ВАС НЕТ ЖЕЛАНИЯ ЧИТАТЬ ВЕСЬ ЭТОТ ТЕКСТ - ПРОЧИТАЙТЕ ТОЛЬКО ЭТОТ АБЗАЦ! ЗАКАЗЧИК НЕ ДЕРЖИТ СЛОВА, ВСЕ ВРЕМЯ БУДЕТ СТАРАТСЯ ВАС НАДУТЬ, НЕ ЗАПЛАТИТЬ! НЕ ЖДИТЕ УВАЖЕНИЯ К СЕБЕ, НЕ ЖДИТЕ ЧТО ВАМ ПЕРЕЗВОНЯТ! НЕ ОТПРАВЛЯЙТЕ ДАЖЕ JPG!!!