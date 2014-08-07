Дизайн сайтов, иконок

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  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок220 просмотров

Требуется дизайнер на постоянную или временную удаленную работу (фриланс).

Задачи:

- отрисовка лого, иконок

- редизайны сайтов

- дизайн сайтов

Оплата сдельная.

11 лет назад
astra_job
Вера 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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