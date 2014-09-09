Дизайн лендинга

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен64 заявки305 просмотров

Смотрим схему.

11 лет назад
Grogs
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

hikage
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$100
2 дня
Отличная работа, приятное общение. Стильно, быстро, профессионально. Рекомендуем однозначно.
Очень рад нашему сотрудничеству! Хороший проект, который запомнился: - Детальным прототипом. - Уважительным, грамотным отношением. - Предложенной предоплатой и своевременной оплатой принятой роботы. - Моей Благодарностью.

Заявки фрилансеров

hikage
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад

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