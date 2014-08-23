Дизайн сайта интернет-магазина

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка106 просмотров

Необходимо разработать уникальный дизайн сайта для интернет-магазина постельного белья.

11 лет назад
vlvt
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$750
20 дней
Очень положительное сотрудничество. Татьяна сделала прекрасный дизайн сайта, работа выполнена согласно ТЗ, соблюдение сроков, всегда была на связи. Одназначно рекомендуем и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Спасибо большое Сергею за очень интересный проект. Сотрудничество было легким и приятным! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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