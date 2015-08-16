Дизайн юридичего лендинга

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен40 заявок215 просмотров

Нужен дизайн лендинга для услуги антиколлектор на сайте www.cvd.ru

Возможно понадобится верстка.

Если делаете качественный продукт и хорошую цену предложите. То будем делать еще 3 лендинга.

11 лет назад
ambassador31
Дмитрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ulya_art
Юлия 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$250
4 дня
Юля, очень крутой специалист. Работаем с ней 2й год. Все как часики. Она стоит своих денег.
Уже который проект, только положительные эмоции и наилучший результат в итоге.

Заявки фрилансеров

ulya_art
Юлия 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад

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