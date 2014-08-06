Нужно отрисовать дизайн для строительного магазина, универсального для многих категорий строй.материалов. Что бы можно было создать несколько магазинов на этом дизайне, для разных категорий. Есть бриф, лого, и наброски страниц от руки. Жду предложения по ...
Подложка для андроид киносайта
Для страницы сайта http://films-iphone.com/android/ нужна тематическая подложка, чтобы было понятно, что это сайт с фильмами на андроид
В стиле:
http://films-iphone.com/bk/malchishnik3_1.jpg
http://films-iphone.com/bk/iron_man_1.jpg
http://films-iphone.com/bk/oxotniki_na_vedm_1.jpg
Плачу за подложку 20$
Заявки фрилансеров
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