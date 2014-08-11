7 зон просмотра. на одной из зон нужно отрисовать комиксом (инфографикой) 5 этапов. прототип набросал (прикрепил) Цена вопроса и сроки?
Нарисовать простенький дизайн главной страницы
Есть макет того что хотели бы видеть - http://uksspb.ru
Нужно все это красиво оформить, применить интересные цвета, сделать шапочку учитывая тематику (пескоструйная очистка поверхностей)
Ширина страницы фиксированная - 1000px
Остальные подробности при общении
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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