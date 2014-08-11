Нарисовать простенький дизайн главной страницы

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен49 заявок284 просмотра

Есть макет того что хотели бы видеть - http://uksspb.ru

Нужно все это красиво оформить, применить интересные цвета, сделать шапочку учитывая тематику (пескоструйная очистка поверхностей)

Ширина страницы фиксированная - 1000px

Остальные подробности при общении

11 лет назад
promoconsult
Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kocherlive
30 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$150
2 дня
Замечательный исполнитель, оперативно и качественно изготовил дизайн. Со связи не пропадал, все замечания учел и внес поправки. Рекомендую к сотрудничеству!
Супер заказчик, рекомендую, будем сотрудничать!

Заявки фрилансеров

kocherlive
30 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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