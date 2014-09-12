Дизайн сайта рекламного агенства

Нужно реализовать дизайн для рекламного агенства. Логотип готов, есть заполненный бриф, есть старый сайт. Сайт немного устарел, нужно отрисовать в новом стиле все, креативно. Нужно побыстрее, срок на весь дизайн максимум неделя, главную желательно видеть через 2 дня. Жду предложений по цене и срокам.