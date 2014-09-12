Дизайн сайта рекламного агенства

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен24 заявки167 просмотров

Нужно реализовать дизайн для рекламного агенства. Логотип готов, есть заполненный бриф, есть старый сайт. Сайт немного устарел, нужно отрисовать в новом стиле все, креативно. Нужно побыстрее, срок на весь дизайн максимум неделя, главную желательно видеть через 2 дня. Жду предложений по цене и срокам.

11 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$200
7 дней
Все отлично! Хороший специалист, подошел к работе со знанием дела.
Все отлично. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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