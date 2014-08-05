Нужно реализовать дизайн для рекламного агенства. Логотип готов, есть заполненный бриф, есть старый сайт. Сайт немного устарел, нужно отрисовать в новом стиле все, креативно. Нужно побыстрее, срок на весь дизайн максимум неделя, главную желательно видеть ...
Нарисовать простые элементы для сайта
Ищу фрилансера который сейчас не спит и хочет поработать.
Необходимо нарисовать несколько простых элементов и блоков для интернет-магазина.
Работы примерно на один час.
Ничего сложного, главное чтобы был в рамках текущего дизайна.
Бюджет ориентировочно 500 руб. - 1000 руб.
Прототипы блоков и элементов ниже:
Преимущества:
http://joxi.ru/eCjhU_3JTJDeB1sCsEQ
Вкладки:
http://joxi.ru/mSjhU_3JTJBrZOmQSVI
Блок хиты продаж:
http://joxi.ru/uijhU4wyTJDhAuueA1c
Блок товары со скидкой:
http://joxi.ru/4SjhU4wyTJDBAomRwmw
Отзывы:
http://joxi.ru/CCnhU_3JTJD9B_jQ0sE
Блок с товарами:
http://joxi.ru/PinhU4wyTJDOAobNCV0
Доставка и оплата:
http://joxi.ru/WinhU_3JTJD1B_i9YA0
Рейтинг:
http://joxi.ru/7yvhU_3JTJAbCCopgZ8
Фильтр:
http://joxi.ru/rCvhU_3JTJBmZIDRwM8
Рейтинг:
http://joxi.ru/7yvhU_3JTJAbCCopgZ8
Блок Получите скидку:
http://joxi.ru/lirhU4wyTJDrAuLTS9w
Блок похожие товары:
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Отзывы покупателей:
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Блок "Недавно смотрели"
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