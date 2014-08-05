Нарисовать простые элементы для сайта

Ищу фрилансера который сейчас не спит и хочет поработать.

Необходимо нарисовать несколько простых элементов и блоков для интернет-магазина.

Работы примерно на один час.

Ничего сложного, главное чтобы был в рамках текущего дизайна.

Бюджет ориентировочно 500 руб. - 1000 руб.

Прототипы блоков и элементов ниже:

Преимущества:

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Вкладки:

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Рейтинг:

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Фильтр:

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Блок "Недавно смотрели"

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Карточка товара:

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