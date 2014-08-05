Нарисовать простые элементы для сайта

$28
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок149 просмотров

Ищу фрилансера который сейчас не спит и хочет поработать.

Необходимо нарисовать несколько простых элементов и блоков для интернет-магазина.

Работы примерно на один час.

Ничего сложного, главное чтобы был в рамках текущего дизайна.

Бюджет ориентировочно 500 руб. - 1000 руб.

Прототипы блоков и элементов ниже:

Преимущества:

http://joxi.ru/eCjhU_3JTJDeB1sCsEQ

Вкладки:

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Блок хиты продаж:

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Блок товары со скидкой:

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Отзывы:

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Блок с товарами:

http://joxi.ru/PinhU4wyTJDOAobNCV0

Доставка и оплата:

http://joxi.ru/WinhU_3JTJD1B_i9YA0

Рейтинг:

http://joxi.ru/7yvhU_3JTJAbCCopgZ8

Фильтр:

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Рейтинг:

http://joxi.ru/7yvhU_3JTJAbCCopgZ8

Блок Получите скидку:

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Отзывы покупателей:

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Блок "Недавно смотрели"

http://joxi.ru/OyvhU_3JTJANCOFXJ4o

Карточка товара:

http://joxi.ru/dCvhU4wyTJC-Ap_R7og

11 лет назад
AinzVain
Булат 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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