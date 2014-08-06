Комплект дизайнов разной тематики

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт40 заявок215 просмотров

Уважаемые фрилансеры, настал тот момент когда накопилось несколько проектов, требующие отрисовки полноценного уникального дизайна.

В данный момент наши основные дизайнеры - работают над более сложными проектами, времени совсем нет.

Итак, нужен качественный дизайнер (НЕ с завышенной самооценкой!!!), и не заоблачной ценой.

Тематики сайтов:

- Кирпичные печки, Железные печки, Срубы

- Пиломатериалы: Доска половая, вагонка, плинтусы

- Мясо с доставкой: свинина, говядина и т.д

В заявке обязательно указывайте контакты, портфолио.

Свяжемся сами (долбиться в icq, skype не стоит!!!)

Помимо данных тематик (а это уже 3 дизайна) будут работы на постоянной основе.

11 лет назад
HardSite
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
34 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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