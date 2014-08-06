Вначале дизайн главной. Потом еще потребуется дизайн многих страниц. Так же нужен дизайн логотипа. Только качество ! Возможно даже надо будет прорисовать что-то
Комплект дизайнов разной тематики
Уважаемые фрилансеры, настал тот момент когда накопилось несколько проектов, требующие отрисовки полноценного уникального дизайна.
В данный момент наши основные дизайнеры - работают над более сложными проектами, времени совсем нет.
Итак, нужен качественный дизайнер (НЕ с завышенной самооценкой!!!), и не заоблачной ценой.
Тематики сайтов:
- Кирпичные печки, Железные печки, Срубы
- Пиломатериалы: Доска половая, вагонка, плинтусы
- Мясо с доставкой: свинина, говядина и т.д
В заявке обязательно указывайте контакты, портфолио.
Свяжемся сами (долбиться в icq, skype не стоит!!!)
Помимо данных тематик (а это уже 3 дизайна) будут работы на постоянной основе.
Заявки фрилансеров
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