Комплект дизайнов разной тематики

Уважаемые фрилансеры, настал тот момент когда накопилось несколько проектов, требующие отрисовки полноценного уникального дизайна.

В данный момент наши основные дизайнеры - работают над более сложными проектами, времени совсем нет.

Итак, нужен качественный дизайнер (НЕ с завышенной самооценкой!!!), и не заоблачной ценой.

Тематики сайтов:

- Кирпичные печки, Железные печки, Срубы

- Пиломатериалы: Доска половая, вагонка, плинтусы

- Мясо с доставкой: свинина, говядина и т.д

В заявке обязательно указывайте контакты, портфолио.

Свяжемся сами (долбиться в icq, skype не стоит!!!)

Помимо данных тематик (а это уже 3 дизайна) будут работы на постоянной основе.