Убрать фон под логотипом

здравствуйте. мелкая работа. нужно 1 убрать фаон под логотипом (сделать на прозрачном)

2 сделать фон градиентом как на сайте (чтобы у лого не было подложки)

http://med1.skort.ru/ собственно вот логотип и видно что там за градиент рядом