Убрать фон под логотипом

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен12 заявок419 просмотров

здравствуйте. мелкая работа. нужно 1 убрать фаон под логотипом (сделать на прозрачном)

2 сделать фон градиентом как на сайте (чтобы у лого не было подложки)

http://med1.skort.ru/ собственно вот логотип и видно что там за градиент рядом

11 лет назад
gree
41 год
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
11 лет назад
$10
1 день
Быстро и качественно. Рекомендую
Отличный заказчик! Спасибо!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
11 лет назад

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