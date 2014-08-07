Требуется дизайнер на постоянную или временную удаленную работу (фриланс). Задачи: - отрисовка лого, иконок - редизайны сайтов - дизайн сайтов Оплата сдельная.
Убрать фон под логотипом
здравствуйте. мелкая работа. нужно 1 убрать фаон под логотипом (сделать на прозрачном)
2 сделать фон градиентом как на сайте (чтобы у лого не было подложки)
http://med1.skort.ru/ собственно вот логотип и видно что там за градиент рядом
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