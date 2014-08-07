Оформление страниц сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок258 просмотров

Вот сайт: http://www.mnepu.ru/

Необходимо "украсить" 45 стр. для повышения конверсии сайта.

Я: готовлю ТЗ, пишу, что куда вставить: фото, графическую иконку, табличку, заголовок и даю ссылку на стр.

Вы: делаете скрин страницы, далее "раздвигаете" абзацы, и вставляет то, что будет в ТЗ.

В целом по стилям там очень много все будет повторяться, кроме графических иконок. Их нужно будет создавать исходя из смысла текста.

Работа будет идти "конвейером" в день по отсылаю по 3-5 страниц.

Сроки: очень срочно. К 15-16 авг. должно быть все готово.

Бюджет: 5000 руб.

Например, во вложении ТЗ "психологи.docx"

и раннее, как пример, выполненная работа по схожему тз https://drive.google.com/file/d/0B0SypoXALXYvQUZwU2NoQ1p1dlk/edit?usp=sharing

11 лет назад
Natalia-V
Наталья 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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