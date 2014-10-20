Нарисовать административную часть для сайтов

Админка, на которой работаем уже длительное время устарела. Несколько раз пытались сами ее улучшать - но кардинально это ничего не дало. Хочется профессионального подхода, чтоб в результате получить красивый продукт.

Предпочтение отдадим дизайнерам, которые умеют работать с Bootstrap, поскольку именно с этим фреймворком хотели все связать.

Если уже разрабатывали (дизайн) внутренние или внешние системы управления, системы управления проектами, crm - это будет только в плюс.