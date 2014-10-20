Нарисовать административную часть для сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок198 просмотров

Админка, на которой работаем уже длительное время устарела. Несколько раз пытались сами ее улучшать - но кардинально это ничего не дало. Хочется профессионального подхода, чтоб в результате получить красивый продукт.

Предпочтение отдадим дизайнерам, которые умеют работать с Bootstrap, поскольку именно с этим фреймворком хотели все связать.

Если уже разрабатывали (дизайн) внутренние или внешние системы управления, системы управления проектами, crm - это будет только в плюс.

Bootstrap
11 лет назад
advisor
44 года
19 лет в сервисе
Был
21 день назад

Выбранный исполнитель

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
11 лет назад
$150
5 дней
Проект закончен вовремя. Все стильно, быстро и красиво. Спасибо!
Спасибо за работу, все прошло хорошо!

Заявки фрилансеров

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
11 лет назад

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