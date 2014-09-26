Дизайнерские торты. Интернет магазин/лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен53 заявки712 просмотров

Необходимо разработать супер дизайн по продажам элитных дизайнерских тортов+карамели+диетические торты есть маркетинг-кит, уникальное предложение, фото. Жду ваших предложений. возможно дальнейшее сотрудничество, рекомендации.

11 лет назад
chpavel
Павел 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

VITA_ER
Вита 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$200
5 дней
Вита, очень качественно и главное оперативно, а еще очень творчески подошла к проекту! Несмотря на своего рода доработки выполняла точно в срок и главное качественно. Всем рекомендую! Отличный дизайнер и приятный человек!
Создание лендинга было совместным творчеством. Павел будит мысль, генерирует идеи. А главное платит вовремя! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

VITA_ER
Вита 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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