Мне нужен специалист Java-разработчик, который поможет мне разобраться с созданием бинарного файла по инструкции, инструкции и который поможет мне оперативно обеспечить работу с проектом и решить небольшие задания в соответствии с ТЗ.
- $100Веб-программирование1 заявкаОткрыт2 дня назад
- $45
Оптимизация текущих возможностей основного приложения, направленная на повышение эффективности комплексной автоматизации бизнес-процессов в розничных и логистических секторах. Создание нового функционала для приложений, предназначенных для поставки заказчикам. Разработка вариантов с использованием языка программирования Java, в ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт19 дней назад
Нужен специалист, который поможет разобраться запросом на получение сущности в виде JSON (Spring, JPA, RestTemplate, сложные запросы PostgreSQL). Нужен специалист, который шарит в SptingBoot и PostrgesSQL Есть REST взаимодействие с внешним сервисом (БД). На него отправляется запрос, ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
база отдает данные {String String (тут значения через разделитель) : key:value~^~key:value -> в сервисе преобразовать в формат который в апи // тоесть разбить строку по разделителю , записать ключ и значния в соответсвующие поля}LIst {String idString ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
мне нужно проект перебросить на gitlab и настроить его в soursTreeСистемное администрированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Составить Дизайнерский Макет для сайта в формате PSD по улучшению конверсии, читабельности и юзабилити сайтаДизайн сайтов27 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен специалист по настройке контекстной рекламы Необходимо настроить контекстную рекламу сайта в Google AdWords и в Яндексе, а также с последующим его продвижением. сайт и все вопросы пришлю в личкуКонтекстная реклама45 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Необходимо сделать верстку с программингом также подключить все системы аналитики настроить почту, залить на доменHTML-верстка1 исполнительЗакрыт9 лет назад
Необходимо разработать супер дизайн по продажам элитных дизайнерских тортов+карамели+диетические торты есть маркетинг-кит, уникальное предложение, фото. Жду ваших предложений. возможно дальнейшее сотрудничество, рекомендации.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад