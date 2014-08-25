chpavel

Павел chpavel

 
35 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
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  • Помощь по Java-проекту

    $100

    Мне нужен специалист Java-разработчик, который поможет мне разобраться с созданием бинарного файла по инструкции, инструкции и который поможет мне оперативно обеспечить работу с проектом и решить небольшие задания в соответствии с ТЗ.

    Веб-программирование1 заявка
    Открыт
    2 дня назад

  • Доработки по проекту с технологией Java Swing (помощь и консультация)

    $45

    Оптимизация текущих возможностей основного приложения, направленная на повышение эффективности комплексной автоматизации бизнес-процессов в розничных и логистических секторах. Создание нового функционала для приложений, предназначенных для поставки заказчикам. Разработка вариантов с использованием языка программирования Java, в ...

    OracleJavaRESTSQL
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    19 дней назад

  • Реализовать json для передачи в Front

    Нужен специалист, который поможет разобраться запросом на получение сущности в виде JSON (Spring, JPA, RestTemplate, сложные запросы PostgreSQL). Нужен специалист, который шарит в SptingBoot и PostrgesSQL Есть REST взаимодействие с внешним сервисом (БД). На него отправляется запрос, ...

    PostgreSQLRESTSQL
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Адаптировать апи под новый формат с учетом динамического содержимого

    база отдает данные {String String (тут значения через разделитель) : key:value~^~key:value -&gt; в сервисе преобразовать в формат который в апи // тоесть разбить строку по разделителю , записать ключ и значния в соответсвующие поля}LIst {String  idString ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Реклама в Google AdWords и Яндексе

    Нужен специалист по настройке контекстной рекламы  Необходимо настроить контекстную рекламу сайта в Google AdWords и в Яндексе, а также с последующим его продвижением.  сайт и все вопросы пришлю в личку

    Google Ads
    Контекстная реклама45 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка

    $100

    Необходимо сделать верстку с программингом также подключить все системы аналитики настроить почту, залить на домен

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайнерские торты. Интернет магазин/лендинг

    Необходимо разработать супер дизайн по продажам элитных дизайнерских тортов+карамели+диетические торты есть маркетинг-кит, уникальное предложение, фото. Жду ваших предложений. возможно дальнейшее сотрудничество, рекомендации.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
VITA_ER
Вита 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$200
9 баллов
9 лет назад
Дизайнерские торты. Интернет магазин/лендинг
Создание лендинга было совместным творчеством. Павел будит мысль, генерирует идеи. А главное платит вовремя! Рекомендую!
Вита, очень качественно и главное оперативно, а еще очень творчески подошла к проекту! Несмотря на своего рода доработки выполняла точно в срок и главное качественно. Всем рекомендую! Отличный дизайнер и приятный человек!
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