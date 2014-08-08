В комманду на постоянное сотрудничество ищем специалиста по визуализации данных, для офрмления данных для статей на сайт (графиков таблиц или схем) Основная цель в будущей работе это то чтоб сделать данные более ...
Разработать дизайн сайта и логотит компании.
Необходимо разработать дизайн и логотип компании занимающейся изготовлением и мантажом метало конструкций ( винтовые сваи, емкости...)
С Вас цена, сроки, вопросы.
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