Дизайн части сайта (background)

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок240 просмотров

Добрый день!

Хотим изменить немного дизайн сайта.

Нужно нарисовать только фон для сайта (то что находится за границами основного контента).

Ссылка на сайт в прикрепленном файле.

Пишите ваши цены.

P.S. все заявки оставлять тут, на личные сообщения не отвечаю. Спасибо.

11 лет назад
asl_projects
Сергей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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