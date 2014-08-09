Необходимо отрисовать несколько страниц в PSD для сайта www.nebosvod.su Шапка и футер останутся почти без изменений, необходимо отрисовать только контентную часть. На выходе должно получиться примерно как тут http://glavpotolki.ru/new/ Оплата исключительно ...
Дизайн части сайта (background)
Добрый день!
Хотим изменить немного дизайн сайта.
Нужно нарисовать только фон для сайта (то что находится за границами основного контента).
Ссылка на сайт в прикрепленном файле.
Пишите ваши цены.
P.S. все заявки оставлять тут, на личные сообщения не отвечаю. Спасибо.
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