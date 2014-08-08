Здравствуйте! Необходимо разработать дизайн для сайта бухгалтерских услуг (главная и одна внутренняя для всех остальных страниц), лаконичный, цветовое решение сдержанное, с акцентами на нужных элементах. Прототип страницы предоставлю, но возможно и внесение некоторых изменений ...
Детская косметика
Добрый день!
Необходим уникальный добрый дизайн сайта для молодых мам. Достойную оплату гарантируем. Требуем четкого соблюдения сроков.
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