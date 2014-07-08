pereberi

Кирилл Уразалиев pereberi

 
36 летРоссия/Калязин
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработать логотип и дизайн 2ух сайтов

    $1000

    Добрый день! 1. Необходим уникальный сочный дизайн для сайта дорогой гостиницы в городе Калуга 2. Необходим уникальный сочный дизайн для сайта дешевой гостиницы в городе Калуга 3. Необходима разработка логотипа для сервиса бронирования отелей

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
slf1986
Елена 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$680
10 баллов
9 лет назад
Разработать логотип и дизайн 2ух сайтов
Огромное спасибо Кириллу за возможность поработать над очень интересными проектами. Как заказчика могу охарактеризовать исключительно с положительной стороны. Мои рекомендации!
Елена, спасибо Вам огромное!!! Вы очень меня выручили, и помогли в создании действительно уникальных и сочных проектов! Сроки кратчайшие, качество исполнения великолепное, цены удивительные! Я всем с удовольствием рекомендую Елену! Еще раз спасибо!
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