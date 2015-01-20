Тестирование сайта

Требуются тестеры-копирайтеры для тестирования и создания контента для нового сайта, посвященному интересному времяпрепровождению, отдыху, занятиям.

Требования к кандидатам: активная жизненная позиция, разносторонние интересы, разнообразный образ жизни.

Задачи (общие требования):

Проводить на сайте 2-3 часа в течение 7-ми дней, тестируя функционал сайта (публикация ваших интересных событий, впечатлений, занятий, записи в блогах, фотографии, создание групп/тем, комментарии). Контент должен быть оригинальным: события, записи и фотографии должны быть свои.

Задачи (минимальные требования):

1. Публикация 2-х ваших интересных событий за день, которые вы готовы рекомендовать как интересный отдых/времяпрепровождение (личные впечатления: что интересного посмотреть, поделать, погурманить, послушать и т.д ). Фото, описание.

2. Публикация 3-х подсобытий к созданным событиям за 7 дней.

3. Создание 1 темы в форумах в день с контентом не менее 500 знаков.

4. 2 комментария в день по любым текущим темам в форумах.

5. 2 комментария в день по любым событиям/занятиям.

6. Создание 2 групп на уникальную тематику за 7 дней.

7. Подружиться с любым участником и потестировать личные сообщения.

8. Проверка остального функционала.

9. Каждый день необходимо предоставлять отчет с названиями созданных событий, групп, тем в форумах, комментариев.

10. В случае некорректной работы функционала, некорректного отображения сайта, отдельных его элементов, делать скриншоты с описание проблемы и предоставлять в ежедневном отчете.

11. Созданные аккаунты и контент будут использваны на сайте по усмотрению администрации ресурса, доступ к ним вам будет закрыт после окончания тестингового периода.

12. По итогам 7 дней заполнить анкету о ваших впечатлениях об использовании ресурса.

Оплата: 1500 руб. (7 дней)

Присылайте свои резюме и ссылку на свою страницу в соц.сети.