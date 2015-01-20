Тестирование сайта

Добрый день! Нужен хороший копирайтер для рерайта текстов на тематику туризма и путешествий. ТЗ и требования будут предоставлены. Сейчас обороты не максимальные, потребуется до 50 текстов в месяц. Размер одной статьи примерно 6к символов. Стоимость 1к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются тестеры-копирайтеры для тестирования и создания контента для нового сайта, посвященному интересному времяпрепровождению, отдыху, занятиям.
Требования к кандидатам: активная жизненная позиция, разносторонние интересы, разнообразный образ жизни.
Задачи (общие требования):
Проводить на сайте 2-3 часа в течение 7-ми дней, тестируя функционал сайта (публикация ваших интересных событий, впечатлений, занятий, записи в блогах, фотографии, создание групп/тем, комментарии). Контент должен быть оригинальным: события, записи и фотографии должны быть свои.
Задачи (минимальные требования):
1. Публикация 2-х ваших интересных событий за день, которые вы готовы рекомендовать как интересный отдых/времяпрепровождение (личные впечатления: что интересного посмотреть, поделать, погурманить, послушать и т.д ). Фото, описание.
2. Публикация 3-х подсобытий к созданным событиям за 7 дней.
3. Создание 1 темы в форумах в день с контентом не менее 500 знаков.
4. 2 комментария в день по любым текущим темам в форумах.
5. 2 комментария в день по любым событиям/занятиям.
6. Создание 2 групп на уникальную тематику за 7 дней.
7. Подружиться с любым участником и потестировать личные сообщения.
8. Проверка остального функционала.
9. Каждый день необходимо предоставлять отчет с названиями созданных событий, групп, тем в форумах, комментариев.
10. В случае некорректной работы функционала, некорректного отображения сайта, отдельных его элементов, делать скриншоты с описание проблемы и предоставлять в ежедневном отчете.
11. Созданные аккаунты и контент будут использваны на сайте по усмотрению администрации ресурса, доступ к ним вам будет закрыт после окончания тестингового периода.
12. По итогам 7 дней заполнить анкету о ваших впечатлениях об использовании ресурса.
Оплата: 1500 руб. (7 дней)
Присылайте свои резюме и ссылку на свою страницу в соц.сети.
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