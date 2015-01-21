Редактировать тексты на сайте

Нужно 800 статей, ТЗ c содержанием для статей регулярно будут готовиться статьи примерно по 4–8к символов цена за 1к без пробелов — 35–40 руб кто может срочно начать пишем в скайп advaweb (Официальный) ТЗ сложные, так как часто даю ...
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Компания Тингер Рус ищет копирайтера, для редактирования текста на сайте www.tinger.ru
Необходимо переписать тексты на высоком уровне,
по следующим правилам:
- суть должна быть сохранена, однако текст можно менять в любой плоскости;
- тексты должны леге читаться и быть понятнее;
- тексты должны стать структурнее: абзацы, тезисы и т.п.;
- тексты должны побуждать уважение к бренду у посетителя сайта;
- тексты должны побуждать «заинтересованность» в технике у потенциального потребителя техники
Оплата обсуждается индивидуально.
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