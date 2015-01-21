Статьи по пожарной безопасности

КопирайтингЗакрыт21 заявка288 просмотров
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Нужны статьи по пожарной безопасности (текстовки на сайт)

Текстовки нужны уникальные. Количество символов не менее 3000, ниже темы:

Пожарный аудит

Оценка (расчет) рисков

Спец. технические условия

Пожарное проектирование

Разработка ППМ

Расчет категорий (зон)

Расчет эвакуации

План эвакуации

Пожарная декларация

Обучение ПТМ

ИТМ ГО и ЧС

План тушения пожара

9 лет назад
Vikukusik
Виктория 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
6 дней назад
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