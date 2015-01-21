Создание 800 статей на тему Спутниковое тв, кардшаринг

Требуются тестеры-копирайтеры для тестирования и создания контента для нового сайта, посвященному интересному времяпрепровождению, отдыху, занятиям. Требования к кандидатам: активная жизненная позиция, разносторонние интересы, разнообразный образ жизни. Задачи (общие требования): Проводить на сайте 2-3 часа в течение 7-ми дней, ...
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Нужно 800 статей, ТЗ c содержанием для статей регулярно будут готовиться
статьи примерно по 4–8к символов
цена за 1к без пробелов — 35–40 руб
кто может срочно начать пишем в скайп advaweb (Официальный)
ТЗ сложные, так как часто даю будущее содержание поста, рерайт придется собирать в интернете с различных ресурсов
Дополнительно добавляю файл основных правил написания статей и пример ТЗ с которым придется работать
PS:
Цена не меняется, менеджеры не приветствуются, только для исполнителей кто выполняем от 15к сим в день
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