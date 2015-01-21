Создание 800 статей на тему Спутниковое тв, кардшаринг

Нужно 800 статей, ТЗ c содержанием для статей регулярно будут готовиться

статьи примерно по 4–8к символов

цена за 1к без пробелов — 35–40 руб

кто может срочно начать пишем в скайп advaweb (Официальный)

ТЗ сложные, так как часто даю будущее содержание поста, рерайт придется собирать в интернете с различных ресурсов

Дополнительно добавляю файл основных правил написания статей и пример ТЗ с которым придется работать

PS:

Цена не меняется, менеджеры не приветствуются, только для исполнителей кто выполняем от 15к сим в день