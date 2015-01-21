Нужна продающая статья

Нужно 800 статей, ТЗ c содержанием для статей регулярно будут готовиться статьи примерно по 4–8к символов цена за 1к без пробелов — 35–40 руб кто может срочно начать пишем в скайп advaweb (Официальный) ТЗ сложные, так как часто даю ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Есть раскрученная поисковая фраза "Опытный бухгалтер"
И наш сайт www.uabalance.com в топе по этой фразе, а текст там никакой. Собственно этот текст и надо изобразить:
- с правильными ключевыми словами (чтоб не потерять позицию);
- ну и чтоб потенциальный клиент сделал правильный выбор здесь и сейчас.
- Похожие заказы
- $4500Копирайтинг20 заявокЗакрыт9 лет назад
Для раздела новости http://farmprom.net/news нужны статьи: 1) C Новым Годом и Рождеством Статья должна содержать поздравления для наших клиентами (то есть клиентов http://farmprom.net - фармацевтические предприятие ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ "ФАРМПРОМ"), а также для посетителей сайта. Пожелать ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $25
Требуются тестеры-копирайтеры для тестирования и создания контента для нового сайта, посвященному интересному времяпрепровождению, отдыху, занятиям. Требования к кандидатам: активная жизненная позиция, разносторонние интересы, разнообразный образ жизни. Задачи (общие требования): Проводить на сайте 2-3 часа в течение 7-ми дней, ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Необходимо написать несколько новостей про студию разработки сайтов и дизайна. Сайт на стадии запуска, необходима приветствующая новость + несколько на разные темы. Опыт написания текстов, обязателен. Долгосрочное сотрудничество, если ваша работа устроит. Необходимо будет подобрать ключи, написать тайтл ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт9 лет назад
Компания Тингер Рус ищет копирайтера, для редактирования текста на сайте www.tinger.ru Необходимо переписать тексты на высоком уровне, по следующим правилам: - суть должна быть сохранена, однако текст можно менять в любой плоскости; - тексты должны леге читаться и ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим рерайт 20 статей на финансовую тематику. Статьи по объему разные (бывают маленькие, бывают и большие). Оплата 500-600 руб (в зависимости от объема статей). Статьи должны быть уникальны (по Адвего Плагиатус не ниже 93 %). Объем статьи ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужны статьи по пожарной безопасности (текстовки на сайт) Текстовки нужны уникальные. Количество символов не менее 3000, ниже темы: Пожарный аудит Оценка (расчет) рисков Спец. технические условия Пожарное проектирование Разработка ППМ Расчет категорий (зон) Расчет эвакуации План эвакуации Пожарная декларация Обучение ПТМ ИТМ ГО и ЧС План тушения ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт9 лет назад
Статьи в интернет магазин – детские товары www.idilbaby.ru/ ТЗ предоставлю. Пишите имеется ли опыт и знания в детской теме и стоимость за 1000 знаков.Копирайтинг50 заявокЗакрыт9 лет назад
Приветствую! Нужны тексты на юридическую тематику 600-1500зпб. Все детали по проекту будут предоставлены исполнителю/исполнителям. Срок - 4 дня для первой партии. Если работа будет выполнена качественно, исполнитель получит следующую партию. Постоплата после проверки текстов. От исполнителя требуется опыт ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт9 лет назад