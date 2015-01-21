Нужна продающая статья

Всем привет!

Есть раскрученная поисковая фраза "Опытный бухгалтер"

И наш сайт www.uabalance.com в топе по этой фразе, а текст там никакой. Собственно этот текст и надо изобразить:

- с правильными ключевыми словами (чтоб не потерять позицию);

- ну и чтоб потенциальный клиент сделал правильный выбор здесь и сейчас.