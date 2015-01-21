Помочь составить резюме на английском

КопирайтингЗакрыт12 заявок201 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно составить хорошее резюме программиста на английском в серьезную контору.

Пожалуйста, указывайте цены и сроки.

Резюме на русском не предлагать, интересует только английский.

9 лет назад
ashv
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
7 отзывов
  • Похожие заказы

  • Написать 20 статей на тематику мебели

    Написать тексты на темы: Радиусные шкафы-купе, новое веяние в дизайне Угловые и радиусные шкафы купе. Зачем? Радиусные раздвижные двери. Плюсы. Радиусные двери: в квартиру и в загородный дом. Оформление дверного проёма. Дизайн гардеробной комнаты. Межкомнатные перегородки завтрашнего дня — радиусные межкомнатные перегородки. Радиусные ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать тексты на сайт

    Требуется написать тексты на сайт. Ключевики и страницы в файле. На одно словосочетание около 150 знаков (можно чуть больше, это не критично). Оставляйте стоимость и сроки. Не пишите в личку, только в проект. Оплата вмр, по факту.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужна продающая статья

    Всем привет! Есть раскрученная поисковая фраза "Опытный бухгалтер" И наш сайт www.uabalance.com в топе по этой фразе, а текст там никакой. Собственно этот текст и надо изобразить: - с правильными ключевыми словами (чтоб не потерять позицию); - ну и ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужны статьи

    Для раздела новости http://farmprom.net/news нужны статьи: 1) C Новым Годом и Рождеством Статья должна содержать поздравления для наших клиентами (то есть клиентов http://farmprom.net - фармацевтические предприятие ООО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ "ФАРМПРОМ"), а также для посетителей сайта. Пожелать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Необходимо несколько текстов Украина

    Добрый день. Необходимо написать несколько новостей про студию разработки сайтов и дизайна. Сайт на стадии запуска, необходима приветствующая новость + несколько на разные темы. Опыт написания текстов, обязателен. Долгосрочное сотрудничество, если ваша работа устроит. Необходимо будет подобрать ключи, написать тайтл ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редактировать тексты на сайте

    Компания Тингер Рус ищет копирайтера, для редактирования текста на сайте www.tinger.ru Необходимо переписать тексты на высоком уровне, по следующим правилам: - суть должна быть сохранена, однако текст можно менять в любой плоскости; - тексты должны леге читаться и ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    9 лет назад