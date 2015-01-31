Требуется написать тексты на сайт.

Ключевики и страницы в файле. На одно словосочетание около 150 знаков (можно чуть больше, это не критично).

Оставляйте стоимость и сроки.

Не пишите в личку, только в проект.

Оплата вмр, по факту.