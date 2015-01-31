Написать тексты на сайт

КопирайтингЗавершен21 заявка367 просмотров
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Требуется написать тексты на сайт.

Ключевики и страницы в файле. На одно словосочетание около 150 знаков (можно чуть больше, это не критично).

Оставляйте стоимость и сроки.

Не пишите в личку, только в проект.

Оплата вмр, по факту.

9 лет назад
juqovskiy
Николай 
37 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
spirinairina
Ирина 
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад
$3
3 дня
-
Отличный заказчик, интересное задание. Своевременная оплата.
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