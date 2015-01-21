Копирайт: тематика вклады и финансы

$300
КопирайтингЗакрыт12 заявок1161 просмотр
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Нужен человек готовый написать цикл статей по тематике вклады

Опыт работы в банках рф и фин образование обязательно

От вас пример работы и о себе - образование опыт

А также цена за 1 тыс знаков бп в рублях

Для того чтоб оценить свои силы - попробуйте написать про лесенку вкладов

9 лет назад
Zenturio
Дмитрий 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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