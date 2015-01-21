Копирайт: тематика вклады и финансы

Требуется качественный рерайт 1800 знаков. Уникальность: 95%+. Файл прилагается. Оплата по WEBMONEY.
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Нужен человек готовый написать цикл статей по тематике вклады
Опыт работы в банках рф и фин образование обязательно
От вас пример работы и о себе - образование опыт
А также цена за 1 тыс знаков бп в рублях
Для того чтоб оценить свои силы - попробуйте написать про лесенку вкладов
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