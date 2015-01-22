Копирайтер со знанием английского (парфюмерия)

Ежедневная работа на 2–12 тыс. знаков (кроме воскресенья, но при желании вы можете брать задание и на воскресенье). Сотрудничество постоянное.

Оплата – 60 WMR за 1 тыс. знаков без пробелов (Webmoney, рубли).

Тема – парфюмерия.

Два типа заданий:

- новости (объем от 500 до 2000 знаков), пример во вложении

- описания ароматов (объем либо 1000, либо 1500 знаков), пример во вложении

Важно, чтобы вы писали грамотно, без опечаток и стиль был легкий.

На выполнение работы даются сутки.

Новостей каждый день появляется разное количество: иногда на 2 тыс., иногда на 12 тыс. Важно, чтобы вы сразу оценили, сможете ли работать с такими неравномерными объемами.

Необходимо будет сделать тестовое задание — во вложении. Тестовое задание оплачивается.

Во вложении также есть описание нюансов задания.

Вопросы можно слать на почту из моего профиля.