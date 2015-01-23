Глубокий рерайт

КопирайтингЗавершен20 заявок273 просмотра
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Необходим глубокий рерайт текста, использование в тексте заданных ключевиков - на выходе уникальность не менее 95%.

9 лет назад
roadtoheaven
Сергей 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад
$20
1 день
Очень ответственный исполнитель - Ирина выполнила работу за считанные часы, уникальность текста 100%. Результатом очень доволен.
Сработали быстро и четко - как и положено партнерам-профессионалам)) Сергей - спасибо за проект, работать было очень приятно. Четкая постановка задачи, мгновенная проверка и оплата. Рекомендую и весьма!
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