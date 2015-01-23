Требуется написать (авторский текст и только он!) несколько статей для блога. Объем каждой от 2800 до 3200 збп. Основные задачи: - раскрыть тему - выполнить тексты по ТЗ - высокая уникальность (проверка будет осуществляться по нескольким программам, в т.ч. в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим глубокий рерайт текста, использование в тексте заданных ключевиков - на выходе уникальность не менее 95%.
- Похожие заказы
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $300
Нужен человек готовый написать цикл статей по тематике вклады Опыт работы в банках рф и фин образование обязательно От вас пример работы и о себе - образование опыт А также цена за 1 тыс знаков бп в рублях Для ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно переделать текстовое описание сайта Weblancer. Текст нужен для размещения здесь www.cadauto3d.com/кто-такой-фрилансер с целью привлечения новых заказчиков и фрилансеров на наш любимый сайт )) Oплата в WMZ(WMR)Завершен9 лет назад
Нужно составить хорошее резюме программиста на английском в серьезную контору. Пожалуйста, указывайте цены и сроки. Резюме на русском не предлагать, интересует только английский.Копирайтинг12 заявокЗакрыт9 лет назад
Написать тексты на темы: Радиусные шкафы-купе, новое веяние в дизайне Угловые и радиусные шкафы купе. Зачем? Радиусные раздвижные двери. Плюсы. Радиусные двери: в квартиру и в загородный дом. Оформление дверного проёма. Дизайн гардеробной комнаты. Межкомнатные перегородки завтрашнего дня — радиусные межкомнатные перегородки. Радиусные ...Завершен9 лет назад
- $80
Рекламная статья о сети магазинов алкогольных напитков в г. Львове.Завершен9 лет назад
2-3 страницы, перенабрать текст с фото (вышлю), сделать таблицы по актам и доп соглашения, оплачу по количеству символовЗавершен9 лет назад
Требуется написать тексты на сайт. Ключевики и страницы в файле. На одно словосочетание около 150 знаков (можно чуть больше, это не критично). Оставляйте стоимость и сроки. Не пишите в личку, только в проект. Оплата вмр, по факту.Завершен9 лет назад