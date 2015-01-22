Нужен максимально качественный контент про email маркетинг

$3000
КопирайтингЗакрыт22 заявки393 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно хорошо разобраться в email маркетинге, и написать максимально большое (в рамках бюджета) число статей на темы, которые интересуют человека, начинающего внедрять email маркетинг.

Понимается именно легальный имейл маркетинг, т.е. рассылка писем по базе подписчиков, которые выразили согласие на получение писем.

Статьи нужны НЕ для SEO, а для людей, чтобы действительно помочь им разобраться и действовать в правильном направлении. Статьи должны быть полезными, качественными и грамотными.

Примерный образ читателя:

- владелец небольшого интернет-магазина

- психолог, собравший с формы подписки на своём сайте имейлы, и рассылающий иногда статьи, а иногда - приглашения на платные вебинары или семинары

Статьи должны быть рассчитаны по уровню на среднего компьютерного пользователя

Примеры тем:

- как увеличить отклик от email рассылки?

- чем отличается спам от email маркетинга?

- как собрать контакты для имейл рассылки?

- как уменьшить число жалоб на спам?

- как прописать запись DKIM в своём домене?

Темы нужно будет также искать самостоятельно, поможем если что.

Для начала работы нужно написать одну статью на любую из вышепреведённых тем. В предложении напишите, сколько статей можете писать в месяц, сколько желаете получать за одну статью.

Я заказываю у вас одну статью, оплачиваю, если все ок - продолжаем работу до исчерпания бюджета.

$3000 - это бюджет, который я выделяю на первый этап создания контента, в дальнейшем при успешной работе планируем работу продолжать.

9 лет назад
Fedor_C
Фёдор 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Написание технических статей

    $20

    Добрый день, требуется написание двух статей на темы: 1) robots.txt - назначение, описание базовых функций. под темы robots.txt для joomla robots.txt для wordpress robots.txt для 1c-bitrix robots.txt для netcat robots.txt для modx 2) htaccess - область применения, профессиональная кастомизация. Писать ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать 3 страницы на сайт

    Приветствую участников системы! Необходимо написать 3 страницы на сайт компании, которая занимается производством и продажей ЛДСП и ЛМДФ. Объем каждой страницы до 1000-1500 символов. Тематика: - Ламинированная ДСП; - Ламинированная МДФ; - Рамочный профиль; Итого, копирайтинг на 3000-4000 символов

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написание статей на тему финансов и инвестиций

    Требуется написание серии продуманных и грамотных статей на тему финансов и инвестиций (банки, финансовое планирование, ПИФы и проч.). Возможно долгосрочное сотрудничество с регулярным объёмом заказов ежемесячно. Пожалуйста, в заявке указывайте ссылки на ваши статьи по данной ...

    Написание статей
    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Копирайтер со знанием английского (парфюмерия)

    Ежедневная работа на 2–12 тыс. знаков (кроме воскресенья, но при желании вы можете брать задание и на воскресенье). Сотрудничество постоянное. Оплата – 60 WMR за 1 тыс. знаков без пробелов (Webmoney, рубли). Тема – парфюмерия. Два типа заданий: - ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Глубокий рерайт

    Необходим глубокий рерайт текста, использование в тексте заданных ключевиков - на выходе уникальность не менее 95%.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать тексты сегодня

    Требуется написать (авторский текст и только он!) несколько статей для блога. Объем каждой от 2800 до 3200 збп. Основные задачи: - раскрыть тему - выполнить тексты по ТЗ - высокая уникальность (проверка будет осуществляться по нескольким программам, в т.ч. в ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Копирайт: тематика вклады и финансы

    $300

    Нужен человек готовый написать цикл статей по тематике вклады Опыт работы в банках рф и фин образование обязательно От вас пример работы и о себе - образование опыт А также цена за 1 тыс знаков бп в рублях Для ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Переделать текст

    Нужно переделать текстовое описание сайта Weblancer. Текст нужен для размещения здесь www.cadauto3d.com/кто-такой-фрилансер с целью привлечения новых заказчиков и фрилансеров на наш любимый сайт )) Oплата в WMZ(WMR)

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад