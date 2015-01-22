Нужен максимально качественный контент про email маркетинг

Нужно хорошо разобраться в email маркетинге, и написать максимально большое (в рамках бюджета) число статей на темы, которые интересуют человека, начинающего внедрять email маркетинг.

Понимается именно легальный имейл маркетинг, т.е. рассылка писем по базе подписчиков, которые выразили согласие на получение писем.

Статьи нужны НЕ для SEO, а для людей, чтобы действительно помочь им разобраться и действовать в правильном направлении. Статьи должны быть полезными, качественными и грамотными.

Примерный образ читателя:

- владелец небольшого интернет-магазина

- психолог, собравший с формы подписки на своём сайте имейлы, и рассылающий иногда статьи, а иногда - приглашения на платные вебинары или семинары

Статьи должны быть рассчитаны по уровню на среднего компьютерного пользователя

Примеры тем:

- как увеличить отклик от email рассылки?

- чем отличается спам от email маркетинга?

- как собрать контакты для имейл рассылки?

- как уменьшить число жалоб на спам?

- как прописать запись DKIM в своём домене?

Темы нужно будет также искать самостоятельно, поможем если что.

Для начала работы нужно написать одну статью на любую из вышепреведённых тем. В предложении напишите, сколько статей можете писать в месяц, сколько желаете получать за одну статью.

Я заказываю у вас одну статью, оплачиваю, если все ок - продолжаем работу до исчерпания бюджета.

$3000 - это бюджет, который я выделяю на первый этап создания контента, в дальнейшем при успешной работе планируем работу продолжать.