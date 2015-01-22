Статьи на тему взыскания долгов

Добрый день!

Нужны статьи для сайта юридической тематики по теме взыскания долгов.

Объем статей — без ограничения. Уникальность — 100%.

К каждой статье нужны: графики, схемы, алгоритмы, т.е. конкретные практические механизмы

(оплачивается дополнительно).

ТЕМЫ СТАТЕЙ:

1) Пошаговая инструкция проверки контрагента при заключении договора. Открытые и закрытые источники (с указанием Интернет-адресов). Приложить таблицы и схемы.

2) Ежемесячный мониторинг контрагента: регламент и инструкция.

3) Обзор жестких подходов к взысканию (hard-collection). С приложением чек-листов целесообразности выбор (использования) метода, таблиц плюсов и минусов каждого метода.

4) Обзор методов soft-collection. С приложением чек-листов целесообразности выбор (использования) метода, таблиц плюсов и минусов каждого метода.

5) Алгоритм контроля работы судебного пристава-исполнителя в целях повышения эффективности взыскания. Схема исполнительного производства с указанием дней. Таблица возможных мер по контролю и обжалованию действий судебного пристава-исполнителя.

6) Пакет форм качественных претензионных документов. Различные варианты угроз, требований, претензий, просьб о возврате денег, в зависимости от степени жесткости ситуации. Можно выделить 5 уровней (соответственно, 5 образцов).

7) Как правильно написать требование о возврате задолженности? С указанием блок-схемы механизма принятия решения.

8) Тактика телефонной беседы с должником о возврате долга. Примерный скрипт телефонной беседы.

9) Меры по профилактике возникновения задолженности.

10) Минимизация риска невозвращения долга на этапе заключения договора

11) Претензионная стратегия. Претензионный порядок – досудебная процедура, содержание претензии. Направление и вручение корреспонденции.

12) Сценарии переговоров о возврате долга и наиболее эффективные решения

13) Объективные причины и скрытыке мотивы неплатежа

14) Как вернуть деньги и не «передавить» клиента?

15) Продажа дебиторской задолженности (что такое, как определяется цена, какие документы нужны и т.д.). Договор цессии.

16) Как применить обеспечительные меры?

17) Психологические методы воздействия на должника

• Метод «уступка за уступку»

• «Заезженная пластинка»

• «Отказ – отступление»

• «Принцип контраста»

• «Ложные акценты»

• «Общие интересы»

• Связка с «Я-образом»

• Интерес к новому

• Смена контекста

• «Игра в туман»

• Взвешивание

• Сократовский метод

• Референтные группы

• Метафоры

• Условия, при которых работают различные методы воздействия

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Если можете написать отдельные статьи из списка - указывайте

номера, каких именно.