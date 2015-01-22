Статьи на тему взыскания долгов

На мужской интернет-журнал нужно написать цикл статей про спорт: качалка, упражнения, питание, диеты и т.д. С моей стороны: четкие и понятные ТЗ, быстрая проверка и быстрая оплата. С Вашей стороны: грамотный, структурированный текст соответствующий ТЗ, соблюдение сроков. Оплата ...
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Добрый день!
Нужны статьи для сайта юридической тематики по теме взыскания долгов.
Объем статей — без ограничения. Уникальность — 100%.
К каждой статье нужны: графики, схемы, алгоритмы, т.е. конкретные практические механизмы
(оплачивается дополнительно).
ТЕМЫ СТАТЕЙ:
1) Пошаговая инструкция проверки контрагента при заключении договора. Открытые и закрытые источники (с указанием Интернет-адресов). Приложить таблицы и схемы.
2) Ежемесячный мониторинг контрагента: регламент и инструкция.
3) Обзор жестких подходов к взысканию (hard-collection). С приложением чек-листов целесообразности выбор (использования) метода, таблиц плюсов и минусов каждого метода.
4) Обзор методов soft-collection. С приложением чек-листов целесообразности выбор (использования) метода, таблиц плюсов и минусов каждого метода.
5) Алгоритм контроля работы судебного пристава-исполнителя в целях повышения эффективности взыскания. Схема исполнительного производства с указанием дней. Таблица возможных мер по контролю и обжалованию действий судебного пристава-исполнителя.
6) Пакет форм качественных претензионных документов. Различные варианты угроз, требований, претензий, просьб о возврате денег, в зависимости от степени жесткости ситуации. Можно выделить 5 уровней (соответственно, 5 образцов).
7) Как правильно написать требование о возврате задолженности? С указанием блок-схемы механизма принятия решения.
8) Тактика телефонной беседы с должником о возврате долга. Примерный скрипт телефонной беседы.
9) Меры по профилактике возникновения задолженности.
10) Минимизация риска невозвращения долга на этапе заключения договора
11) Претензионная стратегия. Претензионный порядок – досудебная процедура, содержание претензии. Направление и вручение корреспонденции.
12) Сценарии переговоров о возврате долга и наиболее эффективные решения
13) Объективные причины и скрытыке мотивы неплатежа
14) Как вернуть деньги и не «передавить» клиента?
15) Продажа дебиторской задолженности (что такое, как определяется цена, какие документы нужны и т.д.). Договор цессии.
16) Как применить обеспечительные меры?
17) Психологические методы воздействия на должника
• Метод «уступка за уступку»
• «Заезженная пластинка»
• «Отказ – отступление»
• «Принцип контраста»
• «Ложные акценты»
• «Общие интересы»
• Связка с «Я-образом»
• Интерес к новому
• Смена контекста
• «Игра в туман»
• Взвешивание
• Сократовский метод
• Референтные группы
• Метафоры
• Условия, при которых работают различные методы воздействия
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Если можете написать только текст - указывайте.
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номера, каких именно.
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