Требуются темы для порталов о шубах/ мехах.

Требуется создать 10 сайтов о шубах или мехах.

Сайты должны носить информационный/энциклопедический характер и статьи для них должны браться в соответствии с популярностью запросов в wordstat.yandex.ru (необходимо подбирать темы для статей, которые содержат хоть какое-то количество упоминаний в статистике Яндекса).

В каждом сайте должно быть не менее 50 материалов.

Проект заключается в том, что требуется придумать и согласовать со мной 10 концепций различных по наполнению и структуре сайтов, и для каждого сайта - 50 материалов. После согласования потребуется написание всех 10сайтов*50статей = 500 материалов.

Согласовать все следует до 1 февраля, срок написания всех материалов = 3 месяца (старт = 1 февраля).

Свои идеи сайтов, а также условия разработки/написания и ваш опыт по меховой теме озвучьте, пожалуйста, в комментариях к данному проекту.