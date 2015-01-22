Требуется рерайт ряда статей на англ языке по бизнес тематике

$200
КопирайтингЗакрыт12 заявок218 просмотров
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Требуется рерайт ряда статей на англ языке по бизнес тематике (Великобритания)

Цена договорная.

Просьба, кандидатам выслать примеры своих работ.

Статьи на темы:

Private company limited by shares

Private company limited by guarantee

Public limited company

Limited liability partnerships

Scottish Limited partnership

Scottish Companies Formation

Northern Irish Companies Formation

Republic of Ireland Companies

Property Management Company

Transfer Of Shares

Trademark Registration

Registered Office Facility

Charitable company

Sole trader company

Holding company

Agency company

9 лет назад
anriuluk
Андрей 
37 летВеликобритания
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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