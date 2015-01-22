Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Требуется выполнить несколько заказов по рерайту и копирайту текстов. Заказы различаются по тематике и объему знаков. Время выполнения заказа зависит от сложности материала. Оплата по факту выполнения. Если заинтересованы, пишите ...
Написание "продающих" текстов. Тематика - лечебная косметика,БАДы
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Уважаемые фрилансеры!
Крупная фармацевтическая компания "Зелдис-Фарма" ищет грамотного специалиста в области написания "продающих" текстов для работы на регулярной основе.
Сайт компании: http://zeldis.ru
Для того, чтобы компания рассмотрела Вашу заявку, Вам необходимо:
1) Составить для примера небольшой текст (до 500 знаков) по товару компании марки LIBREDERM (http://librederm.ru/)
2) Предоставить информацию о сроках и стоимости услуг (оплата только в рублях).
Предпочтение отдаем кандидатам, у которых есть опыт в написании "продающего" текста (ссылка на портфолио обязательна).
Условия работы оговариваем с кандидатом индивидуально.
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