Написание "продающих" текстов. Тематика - лечебная косметика,БАДы

Уважаемые фрилансеры!

Крупная фармацевтическая компания "Зелдис-Фарма" ищет грамотного специалиста в области написания "продающих" текстов для работы на регулярной основе.

Сайт компании: http://zeldis.ru

Для того, чтобы компания рассмотрела Вашу заявку, Вам необходимо:

1) Составить для примера небольшой текст (до 500 знаков) по товару компании марки LIBREDERM (http://librederm.ru/)

2) Предоставить информацию о сроках и стоимости услуг (оплата только в рублях).

Предпочтение отдаем кандидатам, у которых есть опыт в написании "продающего" текста (ссылка на портфолио обязательна).

Условия работы оговариваем с кандидатом индивидуально.