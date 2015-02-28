Статья на тему "Страховая сумма по вкладам в 2015 году"

Здравствуйте, задание очень простое: необходимо написать статью на тему «увеличение страховой суммы по вкладам в 2015 году» с использованием ключевых слов (вышлем исполнителю) на несколько тысяч символов (примерный объем тоже в личной переписке).

Требования:

Интересный стиль изложения БЕЗ ошибок (грамматических, стилистических, фактических)

Статья также должна быть уникальной (по ETXT (от 90%) и text.ru (от 70%)).

Дополнительные элементы (списки, таблицы, графики и рисунки в целом) — приветствуются (но не обязательно)

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P.S.: вы сами должны разбираться в теме, поскольку у нас строгая модерация — статья будет размещена на крупном новостном портале