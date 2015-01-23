Написание ответов на форумах (постинг)

В чем состоит задание: Размещение ответов (постов) на форумах (со ссылкой) Требования к контенту и уникальности: Целью служит повышения трастовости целевых сайтов размещением живых постов на тематических ветках форумов по интересующей нас тематике. В таких постах планируется ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В чем состоит задание:
Размещение ответов (со ссылкой) исключительно на украинских форумах. Один ответ - это 200 знаков, стоимость 5 грн (17 рублей). Если согласны - пишите в ЛС, дам тестовое задание.
- Похожие заказы
- $32Копирайтинг1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $15
Здравствуйте, задание очень простое: необходимо написать статью на тему «увеличение страховой суммы по вкладам в 2015 году» с использованием ключевых слов (вышлем исполнителю) на несколько тысяч символов (примерный объем тоже в личной переписке). Требования: Интересный стиль изложения ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день, Нужен качественный рерайт приложенного текста. Если в тексте встретились очевидные ошибки - их нужно исправить и в отрерайченный текст не тащить. Бредосинонимы не использовать. Заранее спасибо.Копирайтинг13 заявокЗакрыт9 лет назад
Статьи Доставка ,Главная страница,О компании,Акции http://techtepl.stroim-sait.ru тематика отопление и сантехникаКопирайтинг36 заявокЗакрыт9 лет назад
- $200
Требуется рерайт ряда статей на англ языке по бизнес тематике (Великобритания) Цена договорная. Просьба, кандидатам выслать примеры своих работ. Статьи на темы: Private company limited by shares Private company limited by guarantee Public limited company Limited liability partnerships Scottish Limited partnership Scottish Companies ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт9 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Крупная фармацевтическая компания "Зелдис-Фарма" ищет грамотного специалиста в области написания "продающих" текстов для работы на регулярной основе. Сайт компании: http://zeldis.ru Для того, чтобы компания рассмотрела Вашу заявку, Вам необходимо: 1) Составить для примера небольшой текст (до 500 ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Требуется выполнить несколько заказов по рерайту и копирайту текстов. Заказы различаются по тематике и объему знаков. Время выполнения заказа зависит от сложности материала. Оплата по факту выполнения. Если заинтересованы, пишите ...Копирайтинг58 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать 10 статей для сайта SEO компании (не SEO статьи, а статья для сайта компании, которая занимается продвижением и раскруткой проектов). Просьба оставлять заявки той категории копирайтеров, которые уже ориентируются в этой теме и ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Нужно написать 40-50 текстов под ключевые слова для магазина компьютерной техники и телефонов. Объем каждого текста до 1500 знаков. По 2-3 ключевых слова. Уникальность не меньше 80%Копирайтинг44 заявкиЗакрыт9 лет назад