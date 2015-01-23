Написание ответов на форумах (постинг)

$22
КопирайтингЗакрыт14 заявок272 просмотра
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В чем состоит задание:

Размещение ответов (со ссылкой) исключительно на украинских форумах. Один ответ - это 200 знаков, стоимость 5 грн (17 рублей). Если согласны - пишите в ЛС, дам тестовое задание.

9 лет назад
kiprik
Сергей 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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