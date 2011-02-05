Разработка дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок414 просмотров

Разработка дизайн сайта с вас на выходе только psd по слоям дизайна Главной страницы и страницы каталога

Эскизы страниц структура и расположения граф элементов уже показаны нужна только грамотная отрисовка макета от дизайнера

14 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Выбранный исполнитель

alinysia
Алина 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$60
4 дня
Спасибо за работку сделала доконца Рекомендую!
Хороший заказчик. Быстро сработались. Четкое и грамотное ТЗ. Ответственен. Постоянно был на связи. Оплата была произведена в срок.

Заявки фрилансеров

alinysia
Алина 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн темплейта

    Ищу дизайнера для небольшой модификации готового уже темплейта PSD для newsletter. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ). То есть человека в основном ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн 1 страницы

    $115

    Задача: Разработать сайт для страхового брокера Стилистика дизайна разрабатываемого веб-сайта: Дизайн тянущийся на 1628рх Клиенты: Необходимо ориентироваться на крупный бизнес ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Редизайн сайта

    Привет профессионалам. Нужно переделать действующий сайт www.ooostoik.ru Занимаемся строительством частных загородных домов, ремонтом квартир. Нравится вот этот сайт www.m-dom.ru Нравится расположение фотогалереи Но шапка сайта нравится вот ...

    Дизайн сайтов6 исполнителей
    Завершен
    14 лет назад

  • Шапка форума

    Необходимо нарисовать шапку форума. Ссылка http://yurist-forum.ru/index.php?styleid=12 Все что снизу, включая баннер "Юрдекс" остается, все что выше нужно изменить, необходимо нарисовать логотип, меню пользователя, до авторизации и после, оставить место под рекламный баннер. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн сайта рекламного агентства

    $200

    Постановка задачи: По прототипам (2 шт) из приложения требуется разработать: - дизайн сайта рекламного агентства. - логотип компании Цветовая гамма: - на усмотрение дизайнера. цвета свойственные данной ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн + верстка + натяжка дизайна на joomla.

    $100

    Здравствуйте. Итак, нужно нарисовать дизайн для joomla, потом сверстать его, и в результате — натянуть на сайт. Сайт военной тематики, оформление нужно соответствующее. Верстка блочная, кроссбраузерная, не резиновая. По срокам: ...

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн информационного портала

    $100

    Здравствуйте. Что требуется: резиновый дизайн сайта, в светлых тонах, графики минимум. По всем вопросам, писать в icq: 596244. Сроки: 4 дня. Стоимость: 2000 руб. Заранее ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад