Ищу дизайнера для небольшой модификации готового уже темплейта PSD для newsletter. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ). То есть человека в основном ...
Разработка дизайна сайта
Разработка дизайн сайта с вас на выходе только psd по слоям дизайна Главной страницы и страницы каталога
Эскизы страниц структура и расположения граф элементов уже показаны нужна только грамотная отрисовка макета от дизайнера
Выбранный исполнитель
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