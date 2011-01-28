Требуется Редизайн сайта + Лого + Визитка + A4 на 3 части (буклет) + редизайн приложения. Пожалуйста кидаю свои портфолио давайте прямые ссылки на проекты наиболее близкие нашему запросу. ...
Требуется нарисовать 3 однотипных дизайна
Для 3-х сайтов имеющих структуру идентичную http://uk.worldescortguide.com/, http://londonescortguide.com/ требуется нарисовать 3 различных но однотипных дизайна. Уровень выполнения должен быть высоким.
icq 354135216
Заявки фрилансеров
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