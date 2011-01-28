Редизайн сайта + фирменный стиль

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок261 просмотр

Требуется Редизайн сайта + Лого + Визитка + A4 на 3 части (буклет) + редизайн приложения.

Пожалуйста кидаю свои портфолио давайте прямые ссылки на проекты наиболее близкие нашему запросу.

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Skype. rickjones.freeje

14 лет назад
rickjones
Рик 
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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